現場模擬民眾因大火受困於高樓，等待警消救援。（黃世麒攝）

消防局出動雲梯車從空中灑水，搭配地面上的多條消防水線，聯合壓制火勢，避免延燒。（黃世麒攝）

警察的聯合演練中包含警匪械鬥演練。圖為警方接獲有幫派人士街頭鬥毆，立即到場排除並壓制鬧事者。（黃世麒攝）

警方接獲有幫派人士街頭鬥毆，歹徒持武器拒捕與警方對峙，霹靂小組幹員緩慢靠近並壓制逮捕。（黃世麒攝）

警方接獲有幫派人士街頭鬥毆，立即到場排除並壓制鬧事者。（黃世麒攝）

消防與警察聯合演練中包含建物坍塌搜救作業等情境，場面逼真。圖為特搜隊員以吊籠將受困者從高樓救出。（黃世麒攝）

建物坍塌搜救作業等情境，場面逼真。（黃世麒攝）

為展示公共安全維護能量，打造安全城市的目標，新北市政府17日在板橋435藝文特區舉辦「十安連線，宜有實現」校閱暨演練活動，針對消防、工務、交通、社會、校園、勞工、食品、環境、警政及水利等十大安全項目進行人員校閱，並舉辦消防與警察的聯合演練，項目包含模擬公安聯合稽查、警匪械鬥演練、建物滅火搶救及坍塌搜救作業等情境。

此外針對日前全台各縣市街頭不時出現「球棒隊」，每每出現在新聞版面上，造成民眾對治安不信任，現場也特別針對群眾鬥毆情境加強演練，模擬兩派人馬在卡拉OK起衝突，雙方紛紛拿球棒及板凳互毆。警方接獲報案，立即出動快打部隊趕赴現場排解，壓制鬧事民眾，隨後模擬逃脫的黑衣人持槍與警方對峙，遭前來支援的霹靂小組幹員逮捕，成功解除治安危機。

而高雄城中城大樓火警造成重大傷亡，為避免憾事再發生，現場特別針對人員縱火引發大樓火警的灌救及搶救等項目演練，除出動消防車、雲梯車等各式車輛外，並派遣特搜隊及搜救犬，針對受困在高樓及倒塌建物內的民眾實施救援，演練場面逼真。