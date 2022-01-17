台中市議員李天生關心瑞城里活動中心新建案多次流標，要求市府要如實編列經費。（李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區瑞城里活動中心新建案，在歷經9次流標，工程經費由2500萬元追加至4200萬元後，終於在第10次順利標出。台中市議員李天生17日批評，除受到營建工料上漲影響外，市府訂定各項工程底價偏離市場行情，造成工程屢屢流標，需要被迫減項發包或追加預算因應，影響地方建設推動，要求重視檢討。

據了解，現有大里瑞城里活動中心，是借用瑞和宮地下室，不過該建物被判定危樓急需遷建，經公所爭取撥用成功路和成功路448巷口處的一處國有土地，並編列2500萬元經費著手興建，瑞和宮也捐贈500萬元充實內部設施。

李天生指出，工程連續多次流標，在報請市長動用預備金支援補助1700萬元，工程經費由原先2500萬元追加至4200萬元後，終於在第10次招標時順利標出，興建工程預計在農曆年後啟動。

李天生指出，除受到營建工料上漲影響外，市府訂定的工程底價，遠低於市場行情，造成各項工程不是被迫減項發包，就是需要辨理追加預算，出現工程進度延宕，市府要通盤檢討，設法核實編列工程經費，避免出現連續流標災情，影響地方建設。

大里瑞城里活動中心為三樓建築的興建工程，包括多功能化活動場地、親子教室、緊急防災應變中心、地景連結開放廣場及綠美化，李天生也提醒注意停車問題及廁所位置，同時瑞和宮配合捐贈500萬元，希望一併完成內部設施，避免困擾。

此外人口高達約1萬多人的大里大元、中新2里，現有大元里活動中心空間不足，中新里則沒有，各界爭取在開闢大元公園時預留興建聯合活動中心空間，規劃單位日前已提出先期規劃期末報告，李天生也要求如實編列經費，一次完成發包作業，避免出現流標延誤。