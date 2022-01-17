「圍棋女孩」俞俐均天真活潑又美麗，同時擁有優秀棋藝與清麗顏值，剛嶄露頭角常被人稱作「小黑嘉嘉」，她在成年後身形修長亭亭玉立，顯得氣質清新脫俗獨樹一格；俞俐均昨(16)日分享出席比賽的穿搭，說她的衣服很適合過年拜年，同時又透露自己「早就晉升到要包紅包給小朋友的年紀了」，暴露了「維持少女的煩惱」小小殘酷現實；底下竟有網友留言說：「咦妳不是未成年嗎」，引發網友棋迷們討論。

俞俐均昨(16)日在她的臉書及IG發文說：「棋桌上靜默卻完全不平靜的廝殺氣氛，相比其他奧運項目競賽，圍棋真的好內斂！」顯然她已開啟新的一年的比賽行程，只見她話鋒一轉，提到自己出賽所穿的衣服：「這套好討喜好適合過年拜年，雖然我早就晉升到要包紅包給小朋友的年紀了」，搭配一個哭臉表情貼圖，暗示自己已經「成年」好幾年，有了那麼點「維持少女的煩惱」。

畫面中俞俐均梳了個略為旁分的長髮造型，粉紅色口罩戴在她的小臉蛋上略顯寬大，外穿粉色長袖毛衫，內搭灰棕色長裙長袖洋裝，並將裡面的蝴蝶結外露在領口，腳下穿著一雙黑色長靴，手拿黑色金邊金鍊提包，整體造型依然將她的修長外型及神顏值襯托得很富有清新氣質。

網友紛讚：「氣質美女」、「女神」、「妳好高啊！」、「下棋的人都很有氣質」、「口罩好大」、「臉好小」、「俞棋士真可愛」、「好漂亮」、「穿搭得宜」；也有人開玩笑虧她：「咦妳不是未成年嗎」、「看起來還是可以拿紅包的小朋友啊」，其實俞俐均現年已經22歲了。

俞俐均是繼黑嘉嘉之後，台灣圍棋界又一位氣質清新的「圍棋甜心」，她是1999年4月29日出生，4歲第一次接觸圍棋、9歲決心成為職業棋士，13歲時即成為台灣第一位女子業餘七段棋士，15歲便通過職業賽事檢定成為一名職業棋士，並在2020年奪下女子最強圍棋戰冠軍，顏值及實力都備受圍棋界圈內圈外矚目。