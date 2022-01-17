嘉義縣消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往制式化口號，5位消防同仁自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒─新白蛇傳」

嘉義縣消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往制式化口號，5位消防同仁自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒─新白蛇傳」，今並辦影片發布會。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

根據內政部消防署資料顯示，使用燃氣熱水器導致一氧化碳中毒，2021年已釀5死、116傷，其中8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處造成，嘉義縣消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往制式化口號，5位消防同仁自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒─新白蛇傳」，除有法海、白蛇大亂鬥，還請出筋肉佛祖開釋，希望藉由詼諧逗趣的內容，強化民眾對防範一氧化碳中毒的認知。

隨著時序進入冬季，一波又一波的寒流來襲，因使用燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒案件也漸漸增加，政府甚至將每年12月至隔年2月訂為「一氧化碳預防季」，藉以提醒民眾應加強注意防範，為建立民眾正確觀念，嘉縣消防局自製「防範CO中毒─新白蛇傳」短片播放，KUSO內容十分逗趣，成功吸引民眾目光之餘，希望讓民眾對於防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生的機率。

今「防範CO中毒─新白蛇傳」短片發布會上，消防局長呂清海、嘉義縣義勇消防總隊總幹事呂文正、義消總隊第一大隊大隊長黃國禎、朴子義消分隊長周許素蘭、朴子婦女防火宣導隊分隊長林梅香、鹿草婦宣分隊長黃桂玉等人都到場，除肯定消防同仁的用心，也希望藉由影片宣導，減少憾事發生。