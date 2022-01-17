TVBS今（17）日公布最新的「全國政治人物聲望調查」，新北市長侯友宜居冠，國民黨主席朱立倫則敬陪末座；台中市長盧秀燕受四大公投和台中補選民牽連，全國民調略有下滑，但在中部地區的滿意度卻不減反增。資深媒體人黃揚明認為，這份民調最重要的意義，就是告訴朱立倫不要再想2024了；同時，補選的過程也確實對盧秀燕產生衝擊。

TVBS民調中心針對全台十三位政治人物進行的民調結果顯示，侯友宜以70%滿意度拿下第一。衛福部長陳時中則以57%的滿意度位居第二，但比去年下滑9個百分點，可能與疫苗供應、去年三級警戒等疫情控制有關。

台北市長柯文哲因疫情頻與中央互槓，此次聲望上升6個百分點，為48%，排名從第五名上升至第三。高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，滿意度皆為46%，聲望排名並列第四。

而這十三位政治領袖的聲望排名如下

第一名：侯友宜

第二名：陳時中

第三名：柯文哲

第四名：陳其邁、鄭文燦

第六名：黃偉哲

第七名：蔡英文

第八名：盧秀燕

第九名：蘇貞昌

第十名：賴清德

第十一名：游錫堃

第十二名：馬英九

第十三名：朱立倫

排名末尾的朱立倫滿意度僅有21%，但不滿意度卻高達61%。黃揚明今天(17日)在臉書上表示，這份調查最重要的意義，就是告訴朱立倫先生，不用再肖想2024了，你不可能有機會。另外，盧秀燕在中彰投地區的滿意度還比上一次調查還高，但整體滿意度卻降低不少，可見台中市第二選區立委補選確實造成她的形象損傷。