臉書「爆料公社公開版」出現一則表示傻眼的爆料，一位女子說2020年底幫媽媽買機車，結果不久前發現輪胎竟然冒出了紗線，她氣呼呼的大罵輪胎品質。網友們則提醒她，輪胎過一段時間就應該更換，騎到胎紋磨平還冒紗線，這絕對與輪胎品質無關。該則爆料已被原po自行刪除。

這位名叫李姓網友在早上爆料時口氣非常嗆，她說：「2020年底給我媽媽買買了光陽新名流125，2022年1月15日早上爆胎！非常離譜！裡面既然(竟然)是紗線！紗線！紗線！可能小女子才疏學淺，不知道機車汽車輪胎可以用紗線胎！害我媽媽差點摔倒了！爆料此事只是希望全台灣人民注意新購之汽機車之品質…畢竟現在台灣的物品零件大大部分都是來至(自)敵國！毫無品質可言，但價格價宜，生意人嘛！你懂得！！！」

然而她的認真爆料卻得到「語畢，哄堂大笑」的結果，顯然她根本不知輪胎算是耗材，騎到胎紋磨平都已經相當危險，更別說竟然騎到輪胎崩線磨破，有些網友就說「早該換胎了，我還真沒看過輪胎可以薄到爆胎的」、「妳在是反串嗎?妳一定是在反串吧！」

她還想再自辯一下「我的po文用意是希望各位能注意自身安全，換醒車廠，想不到被酸成這樣！」 當然引來更多的嘲諷。

李姓網友氣呼乎的痛罵輪胎用紗線製作，還以為是大陸貨。(圖/料公社公開版)

網友做kuso圖，借用輪胎的立場來勸告機車騎士們要定期換輪胎。(圖/全民議事廳)

還有網友做出惡搞圖，輪胎語重心長的說「兄弟阿，我們之前應該是有說過啦，騎車要多注意一下吼，阿一條輪胎好好！你更要給他騎到沒紋路，我都沒說話了，你卻乾脆騎到整個見絲，害令北都已經沒風還要在地上磨，歸剛欸！」

機車行師傅表示，能騎到輪胎冒紗線是很離譜的事，機車都應定期維護，包括更換機車、齒輪油和空氣濾清器，在這過程中也要順便檢查胎壓與胎紋，實在不理解怎麼能騎車超過一年而不更換輪胎。