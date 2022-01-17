台灣失智症人口逐年增加，台北市推估去年有4萬259名失智長輩，走失意外案件也逐年增加，台灣失智症協會與台北市政府連結失智者本人、社政、警政、衛政與民政單位形成守護失智網絡，首創「社區協尋演練機制」，連結既有社區志工網絡，於失智者走失時，各單位發動志工，快速找到走失者。

依據警政署2016年至2020年統計資料，失智者走失通報案件共1萬471件，且有逐年攀升的趨勢，尋獲案件中有1509件由民眾報案尋獲，且2020年民眾報案件數約為2016年的兩倍，顯示民眾協尋失智者意識提升。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，對於預防失智者走失的策略，包括愛的手鍊、愛心布標、衛星定位等，但每個策略都有其限制，沒有百分之百的保障，如今再加入社區協尋，由台灣失智症協會與台北市政府連結失智者本人、社政、警政、衛政與民政單位形成守護失智網絡，在社區演練協尋機制，連結既有社區志工網絡及民眾力量。

台北市副市長黃珊珊表示，此次是首次結合社政、警政、衛政與民政單位通力合作一起協尋失智者，許多失智長輩看起來身體看起來健康、穿著整潔，但就是不知道家在哪，使得民眾未注意到他們需要協助，在社區首創協尋演練機制中，讓民眾了解如何察覺並幫助到走失的失智長輩。