大陸四大資產管理公司之一的中國信達，13日無預警突然取消認講螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融股權的交易，令市場一陣錯愕。路透引述知情人士表示，取消交易是由於政府部門的壓力。

中國信達上周宣布取消對重慶螞蟻消金的人民幣（下同）60億元的投資計劃，但沒有詳細說明原因也相繼公告，暫緩認購螞蟻消金股權。

報導引述兩位知情人士稱，中國信達對螞蟻的關鍵注資雖獲得了大陸銀保監會的認可，但未能獲得更高層級政府部門的批准。

其中一位消息人士透露，大陸國務院是質疑信達投資螞蟻的主管部門之一，並最終予以反對；螞蟻集團的核心業務仍在重組之中。

另一消息人士表示，否決信達注資螞蟻消金，是因為擔心該交易可能違背國有資產管理公司的改革方向，即要求資產管理公司專注於處置不良貸款的核心業務，以及剝離非核心資產。

信達上周在聲明中稱，這一決定是經過商業上審慎考慮和與重慶螞蟻消金談判後作出的。

上周，重慶螞蟻消金表示尊重信達的商業決定，並表示將確保消費信貸業務整改落實到位。報導指，這一決定可能會進一步推遲螞蟻集團由監管部門推動的整改，並延後螞蟻重啟首次公開上市的時程。