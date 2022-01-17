全球暖化、氣候變遷的議題迫在眉睫，各國政府積極推動改善碳排放量和能源轉型的相關建設，2021年11月舉行的全球氣候峰會（COP26），共有近200國參與，共商氣候策略，為達成在2050年達成淨零碳排，控制升溫在攝氏1.5度C內的階段性減碳目標，全球已有超過136國響應，涵蓋全球近九成碳排放與經濟產值，帶動潔淨能源商機，國內首檔佈局全球潔淨能源ETF（00899）21日將正式掛牌上市。

富蘭克林華美投信表示，全球朝低碳經濟轉型已是未來不可逆的發展趨勢，潔淨能源的發展也不再只是口號，而是形塑未來的產業版圖和企業營運方向的主要動能。在過去十餘年中，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準，過去傳統能源發電，平均一度電會產生490g至820g的碳排放量，但如今若透過太陽能、風力、水力發電，平均一度電僅產生12g至48g的碳排放量。曾經不被看好的潔淨能源，如今不僅具備願景，在技術和政策的支持下，更醞釀強大的爆發力。

富蘭克林華美投信指出，淨零碳排和能源轉型的全球趨勢備受矚目，順應新趨勢潮流，首檔布局全球的潔淨能源ETF（00899）將掛牌上市，追蹤標普潔淨能源精選指數，精選全球潔淨能源相關程度最高且市值最大的公司，並過濾掉有爭議性的企業，如軍火、菸草等，最後再透過碳足跡篩選機制精選出30檔成分股。

標普潔淨能源精選指數在過去三年走勢（含回測數據）指數漲幅達229％，在去年一整年上漲140％後，目前雖處於回檔整理階段，但實際上，潔淨能源不但具備長線題材保護趨勢，且在網路上也產生討論熱度，反映出國人對環保議題、永續生活環境和能源相關議題的重視程度。

國內首檔富蘭克林潔淨能源ETF（00899），統計共募集近19億元，也是2022年第一檔募集成功的ETF，有別於環境、社會及治理相關主題基金，預計21日掛牌上市。民眾可透過定期定額，時間和資金的分批配置，讓投資更穩健，在愛護地球的同時，也能搭上這波全球投資趨勢。