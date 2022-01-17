女星郭碧婷2019年和香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，隔年10月生下女兒「小奶皇」，今（17日）向佐曬出一家人合照替媽媽、老婆慶生，就有網友發現郭碧婷肚子明顯微凸，瘋猜她懷了二胎。

陳嵐、郭碧婷分別在15、16日迎接63、38歲生日，向佐17日在微博曬出全家慶生照，開心Tag媽媽和愛妻告白：「我生命中最重要的兩個女生、生日快樂祝我們一家永遠幸福健康快樂！」照片中，夫妻倆穿著黑色情侶裝，郭碧婷衣著寬鬆，拍照時一下抱女兒、一下用汽球道具巧妙遮腰身，而其中一張和向佐席地而坐的照片，郭碧婷被指孕肚明顯。

郭碧婷被指孕肚明顯。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷拍照頻遮肚。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，眾人紛紛留言「小向太好有孕相」、「我感覺碧婷有二寶了」、「很明顯了肚子」、「一直在擋肚子」，引起網友好奇。

事實上，上月向佐就在微博分享和郭碧婷的放閃照，同時曖昧發文：「感覺老婆生完之後更美、偉大的媽媽、我們期待下一個寶寶」，當時就被猜是否在宣告懷二胎，陳嵐還於底下留言「當然要誇下媳婦辛苦啦！但是還是很美！當初說生三個娃是她說的啊！我不會逼她的，但是會鼓勵與獎勵」。