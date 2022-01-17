新手媳婦難過年！1名女網友身為新手媳婦，今年首次在婆家過年，就被婆婆要求做出12道菜，包括佛跳牆、海鮮羹等，而當天中午她還要準備祭祖事宜，讓她崩潰喊怎麼辦，而婆家還不讓她直接訂年菜，丈夫則安慰可以加熱，煮一頓能撐很多天，她仍相當無奈地問各網友年夜飯都是煮12道菜嗎？

該女網友在「匿名公社」發文表示，她是名新手媳婦，日前婆婆要求她年夜飯需準備12道菜，但她說除夕當天中午已經要先拜祖先，已準備不少供品食物，但婆婆還要求晚上要另外準備12道菜，讓她崩潰不知道要準備多少食材、花多少心力。

女網友身為新手媳婦被婆婆要求做出12道菜，包括佛跳牆、海鮮羹等，而當天中午她還要準備祭祖事宜，讓她崩潰喊怎麼辦，而婆家還不讓她直接訂年菜。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友說，家中年夜飯只有她與先生、先生弟弟與小姑和公婆共6人，她本來想訂購超商年菜，但婆家認為不合口味，且婆家還指定需有「完整的魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕」等，丈夫則說吃不完可以一直加熱，讓她相當崩潰地說「婆婆說每個家庭都是這樣的，所以12道菜是一定的嗎？」

其他網友則留言提供想法，「沒有一定12道，請婆婆示範如何準備並推託自己不會弄，你今年一次弄到好，以後10年20年都會是你要準備」、「我家就沒有，3菜1湯就很好了」、「我家從來沒有什麼12道菜，都是準備吃得完的份量」、「長痛不如短痛，所有菜調味料都多加一些，菜煮半生不熟、不時打破幾個碗盤，保證妳明年過年妳只要翹腳張嘴等吃飽」。