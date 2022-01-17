台南市警察局17日舉行2位副局長、主任祕書、督察長及10位分局長交接典禮，由副市長趙卿惠主持，她感謝卸任人員對全市治安及為民服務、交通等工作的辛勞付出，也期勉新任官共同守護台南，打造安全宜居城市。

警政署日前發布高階警官人事命令，南市警局副局長王鳳輝、劉祥浤本月16日屆齡退休，督察長葉明潭調任高雄市警察局督察長、永康分局長呂世明調陞警政署公共關係室主任、第二分局長許坤田調陞保安警察第五總隊主任祕書、第六分局長陳錦文調陞警政署行政組副組長、白河分局分局長陳明宏調陞警政署警監督察。

新任官為副局長張樹德、張春波、主祕吳敬田、督察長周煥興、永康分局長甘炎民、第二分局長朱信憲、第三分局長歐祖明、第四分局長王子雄、第六分局長許敏能、善化分局長劉怡宗、麻豆分局長林中興、佳里分局長顏勤峰、學甲分局長蔡宗昌、白河分局長劉其賢。

趙卿惠今天代表市長黃偉哲出席交接典禮，她期勉警方持續檢肅非法、交通強力執法，堅守防疫崗位，共同守護市民朋友生命、身體及財產安全。