桃園17日有7所學校預防性停課措施，該7校有接觸確診者的學生採檢結果都為陰性，教育局宣布18日恢復實體上課。另外龍潭國小及附幼和市立龍潭幼兒園羚羊班一對姐弟，因曾去舅媽家玩，舅媽在匡列隔離期確診，初判危險性不高，教育局仍採高標準，18日預防性停課1天。

桃園市政府教育局公告17日預防性停課1天的學校，分別是中壢國中、中壢家商、武陵高中、中興國中，治平高中、中原大學及啟英高中，因7校曾和確診者接觸的學生，採檢結果都是陰性，因此18日恢復正常上課。

教育局也宣布龍潭國小及附幼和市立龍潭幼兒園羚羊班18日預防性停課一天，雖然國小和幼兒園都已提前放寒假，但仍有課後留園學生，2校仍預防性停課。

另外昨也新增內壢國小、安親班佳音英語元生分校、中壢私立美奇幼兒園3校今起停課14天，加上原有華勛國小和附幼、普仁國小和附幼、翰林補習班、興仁國小和附幼、中壢高商、東興國中、方華補習班，總計桃園有10校停課14天。