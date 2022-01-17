美國通膨持續升溫，強化市場對於聯準會（Fed）貨幣政策轉趨鷹派或採取更積極升息措施的預期。據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）歷史資料顯示，美股在升息周期通常表現更好，漲勢更為凌厲。

道瓊市場數據自1989年收集的資料顯示，在Fed升息周期期間，道瓊工業指數平均漲幅接近55％，標普500指數平均上漲62.9％，而那斯達克指數表現更驚人，漲幅高達102.7％。

事實上，Fed降息周期期間，美股同樣上漲，但漲幅遠低於升息期間。數據顯示，在降息階段，道指與標指平均漲幅分別為23％與21％，那指漲幅約在32％。

美國官方上周數據顯示，去年12月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）攀抵數十年新高，令市場對於Fed1月25～26日今年首場貨幣政策會議更為關注。

投資人預期，Fed最快可能於今年3月開始升息。在美國通膨升溫數據出爐後，越來越多人認為Fed可能採取更鷹派立場。