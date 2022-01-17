2021年儘管挺過疫情升溫、貨運塞港、供應鏈斷鏈、缺料及通膨隱憂等帶來的衝擊，但進入2022年新的一年，新變種病毒Omicron肆虐、市場升息預期及通膨壓力，仍為金融環境埋下動盪不確定因子，在全球市場環境充滿不確定性下，民眾面對資產隨著環境動盪起起伏伏，強化資產配置力，保險保障顯得更加不可或缺，擁有高額足備的保險保障計劃，才能建構家庭長期資產配置的安定力。

台新人壽總經理邢益華表示，展望2022年最大的市場風險，第一是升息、第二是通膨，應對世局的無常以及詭譎多變的財務衝擊，農曆歲末年終，正是民眾進行資產檢視及調整配置的好時機，且目前美元對新台幣匯率位於相對低點，建議不妨靈活運用年終獎金或紅包資金，提前布局美元計價的保險商品，在累積資產之餘，也能備足家庭和財務雙重保障。

◎金豐盛利率變動型美元終身壽險四大特性 穩健財富累積

邢益華指出，在抗通膨方面，具備投保年齡涵蓋最廣，規劃投保金額最具彈性、一次躉繳終身保障的簡單性、美元收付的資產配置，及有機會享增值回饋分享金的多元性，包含四大特性的金豐盛利率變動型美元終身壽險，將能協助消費者穩健累積財富。

以50歲男性投保保險金額10萬美元為例，躉繳保費12萬1640美元，經高保額0.9％折扣後，實際年繳保費為12萬545美元。假設未來各保單年度宣告利率維持3.09％前提下，增值回饋分享金選擇增額繳清保險金額，至80歲時，保單價值準備金預估約為28.9萬美元。

◎金富傳家利率變動型美元終身壽險 高保障利變壽有利財富傳承

台新人壽說明，貼近社會脈絡與客戶需求，該公司也提供高保障美元利變壽險的新選擇，以金富傳家利率變動型美元終身壽險協助消費者做好風險規劃、安心照顧家人生活，更將關愛之心傳續給子孫後代。

同樣以50歲男性投保保險金額10萬美元為例，繳費期間兩年，表定年繳保費2萬5840美元，經高保額1％折扣及轉帳1％折扣後，實際年繳保費為2萬5326.18美元。假設未來各保單年度宣告利率為3.20％，增額回饋分享金選擇增額繳清保險金額，到國人男性平均壽命78歲時，若不幸身故，其身故保險金預估約接近11萬美元，極為符合民眾需求的高保障利變終身壽險保單。

尤其金富傳家利率變動型美元終身壽險，投保年齡廣，從0到70歲皆可投保，投保額度最低3000美元，最高750萬美元（16歲以下另有投保限額規定），除可運用於照顧身後家人的生活外，還能透過指定受益人給付順位及分配比例，順利完成財富傳承。

台新人壽強調，資產配置是理財重要的一環，要創富也要守富，該公司除協助客戶財富增長，同時藉由分散風險，完整幸福人生的保障，協助每一位客戶和家人在2022年搏得新氣象。