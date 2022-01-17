桃園市消防局四大隊在大溪老街狹小巷弄進行消防演練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆春節將至，民眾除舊佈新各大賣場湧入購物人潮，桃園市消防局第二大隊特別選在大賣場執行消防演練，指導商場員工自衛消防編組，同時對民眾進行防災演練及避難觀念宣導。而第四大隊則針對大溪老街狹小巷弄進行演練，確保民眾生命財產安全。

第二大隊17日在宜得利家居中壢店舉辦演練，模擬起火點在賣場某店家電器因素造成展品起火燃燒，火勢沿場所內空調管路水平延燒，受信總機作動後，場所工作人員立即啟動自衛消防編組，執行初期火災、避難引導及通報場所顧客人員火災情況及119消防局。接獲通報後由消防局派遣鄰近分隊等前往搶救。

而第四大隊選在大溪老街狹小巷弄進行演練，模擬巷弄內空屋堆積大量可燃雜物，不慎因菸蒂引發火勢產生濃煙，由大溪及圳頂分隊實際出動救災人車至后尾巷救災。由於巷弄狹小車輛無法駛入，以長距離佈署水線方式進行救援。

這次消防演習以無腳本方式，不僅考驗現場指揮官與消防夥伴們專業與默契，符合實際救災實況，也讓強化救災人員對場所更加認識及應變。期望透過實地佈署搶救演練，以維護火災高潛勢地區民眾的生命財產安全，同時提高民眾防火警覺。