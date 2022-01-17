桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾。大園警方於15、16日凌晨結合鄰近蘆竹分局在台61線東華路口實施封鎖性路檢，並於大園區110縣道及觀音區台15線大觀路二段沿線，攔查汽、機車46輛、取締39件違規行為。
大園分局指出，大園、觀音因假日深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，警方對此於假日凌晨0時至清晨6點共出動31名警力，分別在大園區110縣道及觀音區台15線大觀路沿線，實施威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。
警方表示，15、16日2天凌晨共攔查46輛汽、機車，舉發無照駕駛、不服交通稽查、闖紅燈、未依規定使用燈光等交通違規13件、酒後駕車8件，另查獲改裝汽、機車18輛，將通報桃園市政府環境保護局及監理單位召回檢驗。
警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車及取締酒後駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車暨酒後駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。
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