挑戰年薪百萬、年終6～10個月以上。國泰金控17日表示，今年徵才人數將逾6500人，其中可挑戰首年收入破百萬元的儲備幹部（MA）將有57人，需求人才涵蓋數位科技、投資、營運企劃、理財等，同時台中國泰資訊開發中心首年徵才，可讓台中人才在地發展。

資產排名16家金控第一大的國泰金控，2021年自結稅後獲利1405.7億元，創金控成立20年來新高，且每股稅後獲利10.32元，國泰金年終獎金向來依績效考績每人不同，考績好者可有6～10個月以上，投資部門或獲利部門甚至更高。

2020年國泰金徵才是逾6700人，2021年則略減一些，訂出逾6500人的目標，其中競爭最激烈的就是MA，國泰金控的MA叫金融策略家（GMA），今年開出12位名額，希望培育出跨領域、跨全集團的人才，可以有整合性策略思考能力。

另外國泰世華銀的MA則是叫亞洲銀行家（CMA），今年開出35位名額，會需要銀行相關專業，以往會派駐海外歷練，並在銀行法金、消金、財管等各部門學習。

國泰人壽的MA是投資金融家（CIM），有機會到國壽近7兆元的投資部門歷練，操盤股票、債券及匯市等，一個人常負責數十億元到數百億元的部位，挑戰性極大，在近年投資績效佳時，也常是國壽年終獎金等最高的部門，今年預計要徵8～10位MA。

今年首度加入徵才行列的台中國泰資訊開發中心（CDC），要招募60位開發人員，主要支援國泰金在東南亞各地據點的數位發展、設計開發以及創新業務發展等，希望招募中、南部人才，及渴望返鄉的北漂或南漂族加入。

另外，國壽今年業務人員預計徵逾5千人，電話行銷人員200人，國泰產險也要因數位轉型，要強化數位數據應用、提高效率、商品通路銷售便利性、改善客戶使用體驗等，今年預計徵才50人，其中數位科技及資訊類別人員為徵才重點。