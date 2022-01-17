英特爾執行長Pat Gelsinger去年6月底投書美國保守派媒體，評論美國政府不該補助在美設廠、卻不把技術、IP專利權留在美國的外企，被視為劍指台積電在美國亞利桑那州的5奈米晶圓廠投資案，希望半導體補助法案的520億美元可以全額投入在英特爾的IDM 2.0戰略政策，但也在當時代號Sapphire Rapids、次世代 Xeon 伺服器宣布從去年底延至今年初才會量產，被視為Pat Gelsinger上台首場挫敗，如今又傳出Sapphire Rapids量產時間再度延後的壞消息。

隨著台積電去年8月宣布提高晶圓代工報價，先進製程漲幅約5%~12%，成熟製程落在12%~20%，據傳蘋果已經接受漲價，並下訂12～15萬片4奈米產能，預料這波漲價也會影響包括AMD、聯發科甚至是英特爾等台積電大客戶。

據Tom’s Hardware報導，瑞穗證券（Mizuho Securities）研究報告指出，隨著晶片短缺問題仍難以解決，晶圓與封測成本大增，AMD的EPYC 伺服器處理器晶片預計漲價 10%~30%。EPYC 伺服器採用多晶片設計，單一晶片最多有9個晶粒，隨著供應鏈每個環節都在漲價，AMD也提高產品報價，將成本轉嫁至客戶，而非藉此提高利潤。

AMD採用Zen 3 架構、代號為Milan的EPYC 7003 系列處理器，因為功耗表現相當優異，受到許多資料中心客戶採用，加上核心數較多，能提供更佳的效能，降低營運成本，就算漲價客戶仍願意採購。

比較之下，英特爾代號Ice Lake、第四代Xeon 伺服器處理器，採用Intel 7製程(原英特爾10奈米製程強化版 SuperFin 技術)，今年預計產量將年增50%，加上用來穩固市占率，將不會調整售價，用來對抗AMD在資料中心的競爭壓力。

報告還指出，全球伺服器銷售第二的Inspur Systems副總Dolly Wu指出，英特爾第四代Xeon伺服器處理器原本預計第二季開賣，但可能會延遲至第三季。Dolly Wu還預測，AMD的Milan產品與第四代EPYC Genoa表現將繼續優於英特爾，協助AMD在資料中心爆炸性成長、繼續搶奪英特爾市占率。

不過，AMD晶片供應問題將比英特爾更嚴重，讓AMD無法快速搶奪市占率，但預計AMD進入5奈米世代後，台積電持續擴產5/7奈米產能，預料AMD能在2022年成為6/7奈米最大客戶，以及5奈米前3大客戶之一，讓AMD更有底氣在資料中心與競爭對手對抗。

AMD在去年加速資料中心線上新品發表會宣布，推出與台積電合作打造3D chiplet、採用3D V-Cache 垂直堆疊快取技術的第3代 EPYC處理器Milan-X 系列、採用台積電7奈米製程；明年2款第4代EPYC處理器，採用台積電 5 奈米製程，分別以Zen 4 架構、代號為Genoa的處理器，以及針對雲端運算、採用 Zen 4c架構，代號為Bergamo的產品；還發表的AMD Instinct MI200 系列新加速器，包括最高階的 MI250X、MI250，以及MI210，委由台積電6奈米製程，採用全新 AMD CDNA 2 架構，為首個多晶片、支援128GB HBM2e 記憶體的 GPU。

AMD執行長蘇姿丰在發表會強調，與台積電5奈米深度合作是成功關鍵，Genoa以及Bergamo伺服器處理器等超級運算產品線，在台積電5奈米製程推進下，與現在規格比較，具備2倍晶片密度與2倍能耗效能比，提高1.25倍的運算性能。蘇姿丰也在CES上再次於詢問確認，今年所採用的Zen 4架構的2款新品，將採用最佳化的高性能5奈米製程，根據新聞指出，包括AMD、高通以及聯發科等10家客戶為了搶下產能，台積電約54.4億美元預付款。