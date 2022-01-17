POP Radio《POP大國民》提供

前交通部長林佳龍是否回鍋參選台中市長？林佳龍今天強調「成功不必在我，成功一定有我」，假設最後決定徵召他，也不是因為個人、而是因為能團結大家。至於是否在雙北參選？他說，會抱持開放的態度，「多聽大家的聲音，也多聽自己內心的聲音」

台中第二選區立委補選身為競總主委的林佳龍全力輔選，被視為操盤有功，外界關注他是否回鍋參選台中市長？

林佳龍今天接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪強調，台中是他心愛的故鄉，自己住在台中、孩子也台中成長受教育，在台中已經選過3次了，「如果有優秀的人才真正愛台中，我會全力支持」，就像支持林靜儀一樣支持這個人選，「成功不必在我，成功一定有我」。

林佳龍指出，目前台中至少有4位可能合適的人選，但大家現階段都還未表態，黨內也需要討論和分析利弊，不管是誰出來選，「最重要是能團結大家」，讓人民感受到，我們是真心誠意希望來服務，所以一定要去慎選，把它當成是為台中人來打仗，「一定是要為了這個城市，而不是為了我們自己的黨派」。

如果蔡英文總統最後決定徵召他，是否接受？林佳龍表示，他是選對會成員，民進黨就是什麼話都可以關起門來表達，「如果說今天非我不可，也不是因為我個人，而是因為能團結大家」，這次林靜儀能贏也是因為民進黨大團結；相較之下藍營沒人想跟顏家站在一起，感覺就是不團結甚至是分裂的。

外傳林佳龍可能參選台北或新北市，林佳龍表示，自己身為選對會的成員，會努力扮演好角色為民進黨舉才。主持人蔡詩萍追問是否有意願參選雙北，林佳龍認為「做一個決定不是個人的事，是一群人甚至整個社會的事」，他會抱持開放的態度，「多聽大家的聲音，也多聽自己內心的聲音」。