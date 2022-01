針對PLG聯盟判決新竹街口攻城獅總教練林冠綸、洋將辛巴因為批評與侮辱裁判,遭到罰款各5000元,攻城獅17日也發布公告回應,儘管接受聯盟判罰,且自主捐款1萬元給公益慈善單位,但攻城獅強調將會跟聯盟提出申訴,只是不知道這次聯盟是否又不會公開申訴結果了!

以下是新竹攻城獅發布的公告內容,「新竹街口攻城獅於15日出戰台新夢想家,針對聯盟賽後判罰,攻城獅球團正式發表以下5點聲明。

1.第二節剩7分鐘時,林冠綸總教練確實因不滿裁判判決於賽事過程中發表情緒性言論。

2.第三節剩5分21秒時,洋將辛巴遭肘擊臉部後,此時林冠綸總教練向場內喊出“You will be revenged. Nice move! I know you didn’t mean it, but you just woke up the beast!(你會被報復的,好身手!我知道你不是故意的,但你只是喚醒了野獸!)”上述言論並非威脅對方球員,而是總教練捍衛自家球員之舉動。

3.洋將辛巴在比賽中遭肘擊,尋求裁判觀看即時回放未果後,賽後於社群平台發表批判裁判之相關言論,確實違反聯盟規章。

4.攻城獅球團虛心接受聯盟懲處,並決議自主捐款1萬元給予新竹藍天家園中途之家。

5.15日G24賽事之相關判決,攻城獅球團將依循正式賽務管道向聯盟提出申訴,感謝所有球迷近期的指教與建議。G24賽事影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=waB16xX_iMU(第三節剩5分21秒時林冠綸總教練發言片段:1:53:57-1:54:23)」