桃園男當街持棒揮擊弱女子 金髮女捧腹哀吼影片曝光網氣炸(取自臉書「記者爆料網」)

桃園1名男子15日晚間喝醉後與1名女移工發生口角，竟當街拿棍棒毆打對方，他先是朝女移工腹部重擊，接著又朝對方背部猛揮，恐怖影片曝光讓網友撻伐男子；此外彰化火車站昨（16）發生一大票外籍移工當街當群架，過程中雙方叫囂又互毆，直到警方到場才鳥獸散，甚至有人擔心被逮，竟跳矮牆掉落水池。

臉書「記者爆料網」曝光1段影片，桃園市區中正路15日發生醉男當街毆打女移工事件，當時1名酒醉男子工將女性移工逼到牆壁，接著拿棍棒朝對方肚子揮擊，等到對方痛得抱頭蹲下，他再朝對方背部雙手持棒重擊，遭打的女移工身穿皮靴與短褲、染上金黃色頭髮，表情相當痛苦，據悉雙方是因喝酒起了口角。

此外，彰化火車站前廣場16日晚間也發生外籍移工互毆事件，還是一大票移工約20多名當街叫囂，緊著一方人馬衝上前開始鬥毆，影片中雙方人馬在馬路上追逐，周圍民眾嚇到到處亂竄，場面相當混亂，警方事後趕到驅離，將相關人帶回釐清打架原因。

彰化火車站前廣場16日發生外籍移工互毆事件，一大票移工約20多名當街叫囂，緊著一方人馬衝上前開始鬥毆。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

彰化火車站前廣場16日發生外籍移工互毆事件。（取自臉書「記者爆料網」）

據悉彰化火車站鬥毆事件起因於2方電動自行車擦撞，引起不爽，數十名印尼移工們分成兩派，互相叫罵打群架，警方後來出動快打部隊，一群人見狀開始奔逃鳥獸散，匆忙之際有人跳躍矮牆、有人掉落水池，彰化警分局已先將6人依妨害秩序罪函送。