祝釩剛熱愛滑雪。（天篷曜界提供）

祝釩剛靠運動維持好體態。（天篷曜界提供）

年關將近，祝釩剛日前在寒流來襲時前往基隆，進行寒冬送暖公益物資發放，關心弱勢族群和低收入戶，他不畏10多度低溫，當天一早8點就起床，許久沒面對面做公益的他正能量滿滿，在關心弱勢族群和低收入戶過程中，感受到滿滿的暖流。其實他近期參與心靈激發課，從「心」開始，從內而外對自己與外界溝通，靜下心來才發現，自己以往忽略的細節，進而蛻變。

祝釩剛在農曆年前接獲《天篷直播SHOW》主持邀約，將在直播呈現自己最赤裸、最真實的樣貌，並帶來網友驚喜連連的商品資訊和互動。談到近況，他透露過去1年多在直播平台上唱歌，累積一定粉絲支持，最高曾有上萬名粉絲，在線聽他歌聲，他也表態預計今年推出籌備已久的新單曲，請粉絲拭目以待。

42歲的祝釩剛外表仍如男神般保養得宜，他分享行之有年獨到養生之道，「我每天起床喝500CC的蜂蜜水加蘋果醋，另外再加一顆蘋果，然後健身40分鐘。休息半小時後才吃正餐，且儘量不碰澱粉，一定先喝湯，再吃菜。」他也靠打籃球、羽毛球保持好的體能狀態，造就現在的男神肌。

祝釩剛酷愛滑雪，只要冬季一到，就會往滑雪場跑，但因疫情緣故，只好往新竹室內滑雪場練功，一週至少去一次。他曾在大雪紛飛的外地，享受每天早上7點起床滑雪的時刻，還問粉絲「有暈過雪嗎？」他從滑雪中體悟到，「漸漸的能讓我們心動的不再是『我愛你』而是一句『我陪你』」，認為愛情不是終點，陪伴才是。被問現在有互相陪伴對象？他笑喊是黃金單身漢，現階段將全力衝刺事業，本周三將參與《天篷直播SHOW》主持人宣布會，也是他久違的公開與媒體見面。