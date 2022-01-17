總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，旅美學者林環牆16日指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather）日前透過電子郵件表示，倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。對此，前駐紐西蘭大使介文汲表示，他覺得倫敦大學這樣的做法是對的，因為公務文件是有編號的，如果倫敦大學這位新的主管，在公文回信中作偽證或做出不實陳述，那這封信是會跟上他一輩子的，所以他必須對公文回函負責。

【盧秀芳辣晚報】沒論文! 倫敦大學不"掩"了 高端"預約率97%"神算法 @中天電視 20220116 完整版

東華大學教授施正鋒近日在節目中直言，倫敦大學的回應是很有技巧性的，他們說沒有授予1.5個博士，但也沒有說到底有沒有給蔡英文一個學位。現在這場攻防戰當中，倫敦大學各單位是各自為戰，他們除了有政經學院以外，還有亞非學院等等，根本管不了到底是怎麼一回事。施正鋒也坦言，台灣所謂的獨派，已經差不多都被摸頭了，沒什麼好說的。而海外一部分，比如北美教授協會，他們不講話，就是有意思。並指出蔡英文的基本盤，並非是獨派和傳統民進黨支持者。

介文汲17日在《中天新聞》節目「盧秀芳辣晚報」表示，他看完多篇報導後發現，倫敦大學撤換資訊主管，顯然倫敦大學的立場是有一點變化的，因為倫敦大學否認持有蔡英文資訊、LSE也稱沒有蔡英文的口試報告，那顯然就是沒有了，沒有蔡英文的那些東西。

介文汲強調，他覺得倫敦大學這樣的做法是對的，自己過去擔任公務員時，公務文件是有編號的，如果倫敦大學這位新的主管，在公文回信中作偽證或做出不實陳述，那這封信是會跟上他一輩子的，所以他必須對公文回函負責，因此，這篇公文回覆，是有可信度的。