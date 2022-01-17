美國聯準會（Fed）今年料升息3到4次，每次升1碼（25個基點）。但對沖基金明星操盤手艾克曼（Bill Ackman）建議，Fed應採取傳統的「震懾策略」（shock and awe），一次升息2碼（50個基點），向金融市場展現對抗通膨的決心。

創辦潘興廣場資本管理（Pershing Square Capital Management）的艾克曼上周末發推文指出，Fed在華爾街已喪失若干公信力，連帶損及對通膨預期的影響力。Fed在這場抗通膨戰役儼然是輸家，升息3到4次是否足夠被打上問號。

艾克曼因而建議，Fed應一口氣升息2碼來震懾市場，展現其化解通膨壓力的決心，藉此重振央行的公信力。

艾克曼認為，Fed一開始就升2碼可降低通膨預期，以緩和往後採取更激進手段的必要性，避免產生痛苦的經濟後果。

市場咸認Fed最快3月例會就會升息1碼。根據芝加哥商品交易所（CME Group）編纂的資料，聯邦基金利率3月升1碼的機率是79％，升2碼的機率僅3％。目前基準利率停留在0％到0.25％的歷史低檔。

照Fed規畫，基準利率明年底之前升至2.1％。但前紐約聯儲銀行總裁杜德利（William Dudley）等人認為，基準利率須接近4％，才能扭轉因應COVID-19疫情祭出的寬鬆貨幣政策。

德意志銀行與高盛的經濟學家一致預期，Fed今年將升息4次。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）的揣測是，Fed可能得升息多達7次，遠比市場的預期還猛。Fed主席鮑爾本月稍早出席參議院銀行委員會聽證會表示，美國通膨率飆升到近40年新高，肇因於供需失衡。然而市場經濟學家及策略師認為通膨失控，Fed難辭其咎，直指Fed決策者錯在未盡早處理通膨問題，還一再指稱物價飆漲只是暫時性。

市場對金融環境將緊縮感到不安，美股三大指數上周周線盡墨。上周五2年期美國公債殖利率，攀至近2年新高達0.965％，10年期美債殖利率升抵1.771％。