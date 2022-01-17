近日國內新冠肺炎疫情持續升溫，110學年UBA大專籃球聯賽公開男、女一級最後一階段預賽，大專體總和出借場地的大專院校討論後，決定不開放觀眾進場，是UBA公開一級賽事史上第三度閉門進行，但會提供轉播服務，讓UBA球迷不錯過精彩對抗，見證男籃8強複賽、女籃6強複賽隊伍出爐。

UBA公開一級賽事在歷經108學年度4強決賽、109學年度男一級第四階段預賽後，第三度閉門比賽，除了遵守中央指引宣導落實球員及工作人員的防疫措施，UBA將加強進場管制、換場清消作業，致力確保賽事防疫、維護安心與賽的環境。

1月18日起開打的女一級第四階段預賽，連4天回到台灣科大舉行，除了率先取得晉級6強複賽的衛冕軍世新大學、台灣師大及佛光大學，還有3張複賽門票及保級大戰；緊接著下周男一級第四階段預賽1月24至27日於台灣藝大、世新大學兩地進行，同握9勝的健行科大、政治大學繼續領銜角逐8強席位。

管UBA本季最後一階段預賽閉門對戰，轉播服務一樣到位，電視及網路直播鎖定緯來體育台及LINE TODAY，網路重播及5G手機直播場次則由大專體總YouTube頻道 SSUtv持續提供服務，女籃為每日後4場電視看得到，更加開3場關鍵戰役轉播，男籃則是全場次直播。

另外，大專體總推出的UBA APP會員集點活動不受影響，線上轉播同樣能透過掃描QRcode持續累積點數。