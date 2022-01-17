成功大學今宣布由校友籌款設立「Nova辰星計畫獎學金」，預計募集1億元，每年支持超過150名優秀學生出國，經審核符合出國條件後，每人可獲得2萬美元（約台幣60萬元）獎學金；此外，成大智慧半導體及永續製造學院2月入學的首批新生中，已有1位博士生至少獲得250萬元獎學金。

成大在「辰星獎學金頒贈儀式記者會」上，由甫獲得成大名譽博士的電機58級校友達爾集團董事長、總裁暨執行長盧克修與成大傑出校友傅模英博士共同頒發象徵性的獎學金支票予成大校長蘇慧貞，傳達校友們期待為成大培育下一世代未來人才盡一份力量的迫切心意。

成大校長蘇慧貞表示，成大學生在國際觀方面缺一點點，因此學校這幾年來積極鏈結校友基金會、系友基金會的力量，要幫助成大學生走向國際。「Nova辰星計畫獎學金」已募集到3、4000萬元，未來還會繼續努力，往億元目標邁進，以幫助更多成大生在國際發光。

成大教務長王育民表示，為獎勵學生勇於出國交換研習、修習國際雙學位與參加國際會議發表論文，加值自我學術專業價值，「Nova辰星計畫獎學金」規畫每年支持超過150名優秀學生出國，獎勵經由「國立成功大學優秀高中生就讀獎學金核發要點」入學、獲得書卷獎及系所推薦的表現優異學生，經審核符合出國條件後，即可獲得至少60萬獎學金。

另外，王育民表示，成大各學系也有相當豐富的入學獎學金。以電機工程學系為例，凡學測滿級分且以第一志願選填成大電機系者，除可申請電機系每年一名400萬獎學金，還可申請「國立成功大學獎勵優秀高中生就讀獎學金」40萬，加上「辰星計畫獎學金」60萬，共計最高可獲得獎學金高達500萬元。

「成大學士班入學新生，只要入學成績優異者，皆有機會獲得最低40萬元獎學金，部分學系例如：藥學系、醫學系等最高可獲得60萬元獎學金。因此，符合Nova辰星計畫獎學金申請資格的同學，可獲得40到60萬獎學金及至多60 萬的辰星獎學金，合計約100到120萬的高額獎學金」。

成大智慧半導體及永續製造學院去年領先全國正式揭牌，首批新生將於今年2月14日開始上課。2月入學的新生中，已有首位博士生至少獲得250萬元獎學金。