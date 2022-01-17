大陸證監會17日召開2022年系統工作會議。會議強調，穩步擴大市場、機構和產品高水準雙向開放，深化境內外市場互聯互通。創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。持續加強開放條件下的監管能力建設。

新華社報導，會議強調，將研究推出更多有利於穩增長、穩預期的政策措施。繼續保持IPO、再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位，建設好創業板，辦好北京證券交易所，規範發展私募股權和創投基金，推動拓寬基礎設施公募REITs試點範圍。引導上市公司聚焦主業做優做強，繼續穩妥推動風險類公司出清，更好發揮資本市場「晴雨錶」功能。

會議強調，進一步完善以資訊披露為核心的註冊制安排，突出主板改革，加快推進發行監管轉型，進一步壓實仲介機構「看門人」責任，增強各方合力，推動形成有利於全面實行註冊制的良好市場生態，同時，統籌完善多層次市場體系，深入資本市場改革。