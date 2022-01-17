中國人民銀行17日最新公布的2021年12月末外匯占款較上月增加人民幣（下同）257.8億元，增量較11月有所下降，但仍實現連續四個月正增長。短期境內市場結匯需求料仍偏多，人民幣強勢表現有望延續，外匯占款可能繼續增加，但總體規模料保持穩定。

路透報導，2021年全年外匯占款則增加1559億元，結束此前連續六年下降趨勢，但年度變化仍明顯較小。

近期大陸經濟下行壓力加大，人行17日更是時隔21個月調降中期借貸便利（MLF）和逆回購利率。分析人士預計，未來幾個月人行外匯占款規模將顯著增長。

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，人行上調政策利率，其一可以抑制人民幣進一步升值；其二可在市場對大陸離岸美元債券違約擔憂加劇之際，增加人行的外匯存底；其三可以向經濟注入流動性，大陸經濟增長放緩已令人擔憂。

不過自疫情爆發以來，大陸經常帳戶和資本帳戶順差導致外匯大量流入，2019年底至2021年底，人行外匯占款總量幾乎未有增長。而且近些年，人行已退出外匯市場常態化干預，即便未來幾個月外匯占款有所增加，預計也不會回到單月變化達上千億元的水準。