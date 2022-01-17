北京冬奧組委官網晚間發布，鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。

北京冬奧組委首先指出，早在2021年9月30日，北京冬奧會新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情防控關鍵政策發布，當時就明確表示不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

今天這項政策再度變化。

根據北京冬奧組委官網，鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定將原計劃通過公開銷售門票的方式調整為定向組織觀眾現場觀賽，需要觀眾在觀賽前、觀賽中、觀賽後嚴格遵守COVID-19疫情防控相關要求，以在疫情防控安全的前提下為賽事順利舉辦營造良好氛圍。

今年1月15日，北京發現一例COVID-19病毒變異株Omicron的本土確診病例，目前仍在疫調中，但不排除是該病例接觸到國際郵件而感染病毒。

冬奧會2月4日將登場，距今只剩下18天，疫情防控壓力大增之際，北京冬奧組委今天宣布了這項不公開售票的決定。（編輯：張淑伶）1110117