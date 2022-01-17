ABS產量居龍頭地位的奇美實業，今(17)日宣布已與出光興產(Idemitsu Kosan)及三菱商事(Mitsubishi Corporation)，共同簽訂生質苯乙烯(biomass styrene)供應可行性評估合作備忘錄；奇美計畫在台灣的工廠可於2022年下半年前推出採用生質苯乙烯原料的永續產品。

奇美實業指出，生質苯乙烯來源為生質輕油(bio-naphtha)；其與傳統由石油提煉的輕油相比，源自永續原物料的生質輕油，可降低塑膠產品生命週期中所產生的二氧化碳。

長期具有夥伴關係的奇美、出光興產及三菱商事，三方將致力開創出生質苯乙烯原料與應用產品的永續供應鏈。

奇美指出，秉持Clean ＆ Green的綠色願景，積極回應全球環境永續議題。奇美在2021年12月參與「科學基礎減碳目標倡議」(Science Based Targets initiative SBTi)承諾，成為台灣第一家響應SBTi的石化業者，並以「2050淨零排放」為目標，挑戰於一年內(SBTi官方要求為兩年)提出短期（2030）及長期（2050）減碳路徑。

奇美表示，目前已開始準備取得「國際永續性與碳驗證」(International Sustainability and Carbon Certification ISCC)的ISCC PLUS 驗證。

ISCC PLUS 是生物基與可再生原料的國際永續驗證，適用於所有未受歐盟再生能源指令(RED)和燃料品質指令(EQD)管制的市場的驗證方案。奇美除了努力提升產品性能，以及在「2050淨零排放」方針下，致力減少產品全生命週期的碳排，更以成為國際上領先的永續合作夥伴為追求的目標。