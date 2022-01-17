女星林萱瑜因演出八點檔《天之驕女》與《炮仔聲》受到許多觀眾的喜愛，人氣也跟著水漲船高，未料近日有人在網上傳她下海，不但掛保證是本人，甚至連全套服務價碼都有，讓她氣炸喊：「真是夠了！」

林萱瑜17日在臉書曬出兩張對話截圖，表示是網友貼給她的，內容疑似是淫媒和客人的對話，淫媒指有個藝人下海，是《天之驕女》的女主角，並保證「確定是本人，不是本人一律退錢」，還稱只能私下介紹不能PO網路，「最近下海幾天就回去了」，不斷問客人有沒有興趣。

林萱瑜演出八點檔受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自臉書）

林萱瑜被瞎傳下海。（圖／翻攝自臉書）

當客人還是不知道他說的是誰後，淫媒便直接點出林萱瑜的名字，還提供林萱瑜的IG帳號，要客人自己去看照片，再三提醒對方不能說出去，因為是藝人有簽保密協議，並報價3萬6全套服務。

林萱瑜得知此事後，忍不住火大發文：「真是夠了，要確定欸！不是本人一律退錢？真是令人憤怒到極致，秘密條款？麻煩你們真的去看看是不是我好了，真是太荒唐了，請為你們的言論負責！」釣出不少星友替她抱不平，緋聞男友韓宜邦也表示「荒謬」，曾智希則笑說「好想點 看來的是誰」，而林萱瑜隨後也在留言區補充「其實重點不在告不告了，確實抓到也只是假帳號，所以別糾結大家喊不喊，重點在大家別被騙就好，啊如果信的人，我也沒輒，你們開心就好」。