民進黨以全黨之力，在台中立委補選贏過在地的顏家，馬上又開啟「新戰場」，稱下一個目標是雲林縣長張麗善的「雲林張家」，且近日監察院也派出監委調查斗六市山坡地違規整坡案，引發外界聯想。東華大學教授施正鋒指出，民進黨這次會從輿論、支持者和地方派系三個方面下手，同時他也指出目前地方派系所面臨的問題。

施正鋒17日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，台灣的豬農不只屏東，也雲林是大宗。這次下手會針對三個方面，首先是一般輿論，會透過綠媒攻擊；接著是支持者，檢調半夜問兩小時，嚇都嚇死了，可能就會維持中立或轉而去找其他有關係的人；再來是地方派系，要不就是被等著殲滅、要不就是看柯P會不會選總統，或撐看看朱立倫會不會硬起來。

施正鋒發現，有不少藍營的人說地方派系是黑金，某種程度是因為過去李登輝當過省主席，後來當總統時有一些地方派系有來幫忙沒錯，但柑仔店不一定都是黑店，沒辦法直營就也要找加盟店，做人留一線，日後好相見。

施正鋒指出，地方派系傳統上就是服務大家做人情，選票就是固定的。而過去地方派系的二代有幾個作法，除了繼續選立委，就是和看能不能進入中央，在朝中有人；又或者看是不是要去念書，要有論述，再不然就是要和媒體打好關係。

施正峰也說，上次九合一選舉，國民黨贏下的一些縣市很多是由女性參選人掛帥，她們給別人的感覺，就是很溫和、很媽媽。但另一方面，她們在回應攻擊時的力道就不太夠，大家就會想說你是不是有什麼苦衷不能講，不然為何不能理直氣壯？