中央氣象局表示，鋒面通過及東北季風增強，各地越晚越冷，明天(18日)是近期冷空氣最強的一天，預估北部、東北部低溫下探14度，降雨主要分布在中部以北及東半部地區，其中又以東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生；3000公尺以上的高山不排除有機會降雪。

明天(18日)受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較濕涼，其他地區早晚亦涼；降雨方面，北部、東半部地區整天有不定時短暫雨，中南部地區雲量偏多，也有局部短暫雨，尤其在東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

明天低溫預測，西半部及東北部大約14至16度，東部及東南部約17、18度，高溫方面，北部東北部只有17至20度，中部、東部及東南部約21至24度，南部高溫仍可達26度左右。

17至18日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(19日、20日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；這兩天水氣略微減少，東半部地區仍有短暫雨，北部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周五、周六(21日、22日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為回升，但各地早晚天氣仍涼；但華南雲雨區持續東移影響，水氣又再增多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周日(23日)鋒面接近，下周一(24日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；這兩天北部及東半部地區皆有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

25日至27日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。