國內第一個總統資料庫開放了！國史館建置「歷任總統資料庫」，首先推出的「蔣經國總統資料庫」即日起免費開放提供各界利用，並將於19日上午10時舉行線上直播發表會暨座談會。前總統李登輝資料庫也預計兩年內完成建置，讓社會大眾可以總統為中心進一步了解國家發展歷程。

國史館19日將邀請國立臺灣大學數位人文研究中心項潔教授、政治大學臺灣史研究所薛化元教授與美國史丹佛大學胡佛研究所林孝庭教授，針對資料庫的架構與內容進行評介。

國史館是「總統副總統文物管理條例」主管機關，也是修纂研究國家歷史，及我國總統副總統檔案史料最多且最集中的典藏機關。為落實「開放政府」與數位時代的需求，國史館針對歷任總統副總統努力蒐集國內外各種文字和多媒體的資料，建置「歷任總統資料庫」，藉由學術角度進行整編，利用資訊科技加以整合，讓社會大眾可以了解國家發展歷程。

此次先發的「蔣經國總統資料庫」，是由國史館自2020年6月開始與財團法人蔣經國國際學術交流基金會合作，委託國立臺灣大學數位人文研究中心建置。主要內容包括：國史館及國家發展委員會檔案管理局等政府機關典藏的檔案、蔣經國先生全集、大事長編、手札、旁人對蔣經國的回憶文獻摘抄，以及‪1977-1979‬年《蔣經國日記》公共事務內容類抄等珍貴史料。

國史館指出，透過這些數位資源來多元呈現蔣經國的個人生涯及其時代。並利用地理資訊技術製作「蔣經國的外島巡視」等主題地圖，勾勒出蔣經國的活動足跡。另外廣邀國內外知名學者撰述近50篇事件評述與主題研究，提供背景知識和做為應用檔案史料的入門指引。

國史館於2021年9月與美國史丹福大學胡佛研究所圖書檔案館簽訂合作備忘錄，適逢該館公開《蔣經國日記》、以及我們國內蔣經國基金會推動籌建的「蔣經國總統圖書館」也即將開放，國史館希望透過建立專業的學術資料庫，提供學界交流平台，建立研究網絡。

參考「蔣經國總統資料庫」的架構，國史館今年將賡續建置「李登輝總統資料庫」。國史館於2021年8月起推出「關鍵1991：李登輝與臺灣民主元年」展覽，並舉辦「李登輝與臺灣民主化」學術討論會，現正進行「李登輝總統故舊僚屬口述歷史訪談計畫」，以及編纂「李登輝先生大事長編」。

國史館表示，未來這些成果將與國史館等政府機關典藏的資源，以及財團法人李登輝基金會捐贈的史料，一起匯入「李登輝總統資料庫」，預計兩年內可以完成建置並開放給各界參考利用。