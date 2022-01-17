聲音經濟夯，SoundOn集團攜手Yahoo奇摩、中華電信等平台發布「2021年度聲音經濟報告」，顯示Podcast收聽量年增逾二倍，職場社畜、情慾、親子、心靈內容受歡迎；聽眾平均贊助335元，又以社會與文化、喜劇音樂、教育等三大類節目獲得最多人贊助，開啟創作者的黃金年代。

從節目內容來看，Podcast 30分鐘以內節目佔62％，其中11～30分鐘的節目佔40％、1～10分鐘內容佔22％，聽眾對於短形式內容需求較高，收聽行為呈現碎片化。社會與文化、教育是新增最多的節目類別，佔總體新增節目的30％，其次是休閒、藝術類。

Podcast節目內容的關鍵詞與全球時事、生活息息相關，透過中華電信AI聲音濾鏡，將語音轉文字與熱詞解析技術，發現創作者最常講的熱詞，包括台灣、疫苗、美國、女生、媽媽、孩子等，集中於國際時事與親子教育議題。

從聽眾選擇來看，在SoundOn App上「職場社畜」主題的單集播放量，較其他主題互動量高出二倍，情慾節目分類佔了用戶點擊數的15％；特別在三級警戒期間，親子故事、心靈節目兩個類別點擊數皆成長200％；另在Yahoo奇摩App的Podcast專區，用戶關注爆紅的新聞時事。

再來看聽眾贊助，越多互動、忠誠度高的節目，贊助收益更高。在總收益超過10000元的節目中，有46％都是聽眾1000人以下的節目。有贊助的聽眾中，平均贊助金額335元，社會與文化、喜劇音樂、教育等三大類是最多人贊助的節目。平均每筆收款最高的前三大類節目，為電視與電影、兒童與家庭、音樂；小額收款筆數最高的前三大類節目，為教育、商業、健康。

從創作者經營社群來看，多數Podcaster選用Instagram比Facebook高，反映台灣創作者與聽眾較年輕的現象。