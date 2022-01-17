宏碁智通宣布與悠遊卡公司攜手合作「員林幸福卡」預計3月線上申請服務上路，不僅隨卡提供市民600元開卡禮，更可藉由幸福卡搭乘幸福巴士、圖書館借書、繳納醫院掛號費及享有特約商店之優惠，首批申請者將於農曆年前收到幸福卡，提前享受員林專屬限定福利，讓幸福隨身帶著走；除此之外，宏碁智通更協助上百間在地特約商店裝設小額消費系統，促進員林市邁向智慧城市。

員林市幸福卡針對設籍員林且年滿6歲以上市民即可申辦，市公所也為市民儲值600元開卡禮，可藉由幸福卡搭乘幸福巴士、享有多家在地特約商店消費折扣，幸福卡為具備身分識別功能的記名悠遊卡，結合悠遊卡支付功能，有掛失後餘額返還服務、整合圖書館借書證等擴充功能，除此之外，隨著行動支付已蔚為主流，宏碁智通表示，針對上百間特約商店提供自行研發小額消費系統，該系統包含小額消費APP（揪吉嗶嗶APP）、多元支付讀卡機、商店管理系統等基礎設施建置，預期可提升當地多元支付涵蓋範圍，並協助業者線上管理帳目，員林幸福卡亦可綁定銀行做行動支付，透過小額支付功能，不僅讓市民輕鬆享受到生活便利性，也把商機留在員林，共創市民及在地業者雙贏遠景。