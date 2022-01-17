台灣近期地震頻繁，許多豪宅案紛紛改採抗震度較佳的SRC、SS構造，其中造價最高的SS鋼構建築，其鋼材的剛性、韌性佳，能抵抗強風或地震造成的較大位移。然而面對近年建材原物料飆漲，建商為控制營建成本，SS鋼構建築即使是七期新市政中心，也僅有7％的豪宅建案採用。

根據樂居網地圖統計，七期新市政中心已成屋的住宅大樓約有84棟，其中RC建築42棟、SRC建築36棟、SS純鋼構建築有6棟，僅占約7％，顯見其珍稀性。近期「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」，兩大主打SS鋼骨結構的豪宅預售案，因此躍升市場關注焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，SC相對一般RC建築每坪營造成本至少高出5～7萬元左右，尤其富豪置產時，已漸漸不再像以往只看地段，建商的規劃細節也成為選屋重要考量，對於住宅安全性更為慎重，甚至有不少客戶優先指定鋼骨造的建案，畢竟結構安全未來即使再有錢都無法變更，自然成為考驗住宅價值不可或缺的一環。

其中，近期甫進場的「由鉅惟上」是市場上少見的SS純鋼構建築，產品延續低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90坪標配型產品，每坪開價68～76萬元，採實價銷售策略，低調開賣後已售逾五成。目前已購客皆是自住型買家，不少家族更一次購入二、三戶，甚至傳出企業家族一口氣買入六戶，近期也將陸續有預售實登出爐，備受各界期待。

而位於市政北七路上的「大陸豐蒔」基地約549坪，規劃27樓51～70坪產品，近期也有12筆預售實登出爐，其中最高價出現在19樓，總面積86.07坪，以總價4738萬元成交，換算每坪單價73.7萬元，後續高樓層交易預估將站上8字頭。

值得一提的是，位於西區國美館第一排的「由鉅大恆」，為台中首座獲得SC構造住宅耐震標章之建案，結構中搭配台北101等級阻尼器，建築內部則舖設複層浮動制音樓板，達到制震高標準；此外，「大恆」也獲鑽石級智慧建築標章、綠建築標章共三大建築認證，儼然成為台中頂級豪宅標竿。

而同樣為SS結構的「富邦天空樹」，採雙制震消能系統，使用高強度鋼材及高強度混凝土並以CFT柱內灌漿工法興建，耐震係數高達0.408G，可抗七級震度。