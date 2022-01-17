台糖長榮酒店發起的第八屆歲末公益圍爐「寒冬送餐傳播愛~虎恁呷哺呷寶呷幸福」活動，規劃分三天，將450多份主廚特製營養食補之愛心年菜與伴手禮，分別直接送到15間社福機構，除關懷社會中需要之獨居長輩、急難、弱勢家庭，期望為受疫情影響期間，能注入一股溫暖安心的力量。

與會的南市副市長戴謙表示，今年受疫情影響，經濟狀況受到衝擊的弱勢民眾增加，使得物資需求增加許多，在政府資源有限的情況下，期盼透過公私部門協力合作，邀請更多社會愛心人士、企業及團體能夠一起共襄盛舉。

台糖長榮酒店(台南店)於今(17)日上午在台糖長榮酒店舉辦「寒冬送餐傳播愛~虎恁呷哺呷寶呷幸福」記者會；南市府副市長戴謙在社會局長陳榮枝陪同下，代表黃偉哲市長出席發表記者會並頒贈感謝狀，感謝台糖公司以及台糖長榮酒店(台南)多年來熱心公益，協助本市弱勢族群，為社會挹注溫暖。

戴謙表示，今年受疫情影響，更多的弱勢民眾需要各界的幫助，進而發揮南市社會福利的傳愛精神，讓大臺南成為更美好、更幸福的城市，幫助更多臺南的弱勢民眾。

南市府社會局表示，黃偉哲市長施政以照顧弱勢為優先，社會服務除了有政府的支持，更仰賴愛心企業的力挺，民眾如有相關疑問，歡迎致電臺南市政府社會局社會救助科。

台糖長榮酒店(台南)自2015年起歷年不間斷辦理「公益圍爐晚宴」，邀請各社福團體至酒店歲末年終團圓享用圍爐晚宴，每屆活動呼應不同主題，從第一屆「感謝」、第二屆「恩典」、第三屆「歡樂」、第四屆「家人」、第五屆「勇氣」、第六屆「溫暖」到第七屆以外送愛心年菜方式的「幸福」等，在今年邁入的第八屆，則以「希望」為主題來舉辦「寒冬送餐傳播愛~虎恁呷哺呷寶呷幸福」活動。

在上述三天的公益活動中，將由台糖長榮酒店「愛心志工隊」親自分送年菜到台灣世界展望會、伊甸基金會、南台南家扶中心、勵馨基金會、瑞復益智中心、德蘭啟智中心、美善基金會、安得列食物銀行、台灣導盲犬協會、台灣精英國際搜救協會、忠孝里清寒戶、中華民國唐氏症關愛者協會、癌症希望基金會、創世基金會、華山基金會等共15間的社福機構。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，2021~2022年間，全國各界受新冠肺炎疫情波及，酒店雖面臨營運不易，但仍堅持在疫情期間更要舉辦寒冬送餐活動，落實社會企業責任，來服務弱勢族群。同時，感謝各界在此艱困中的響應，包括台灣糖業公司的公益預算支持挹注；福智台南分苑之愛心贊助里仁營養飲品「花旗蔘銀耳露」和「美妍雙嬌有機木耳精華飲」兩款，以及大都會計程車愛心車隊的情義相助。

更特別的是，2021年12月期間，該酒店陸續收到100餘位旅客於「週末愛分享」活動中的愛心認購善款，以及飯店會員響應認桌支持今年愛心送餐活動等各善舉；而同仁也發起愛心來響應認桌，令他最感動的是，酒店的愛心志工們更是第一時間即熱情投入堅守衛生的分菜打包年菜工作。

今年台糖長榮酒店也為幫助社會福利機構，能配合政府推動繁重防疫工作，落實疫苗施打，特別於愛心年菜中加入營養巧思，邀請中華醫事科技大學營養學系，研發加入保健功效優質食材，如黑金蒜、銀杏果、鰻魚、牛肉的菜色，同時，也藉此敲響預告2022年度酒店將推出一系列食補強身的美食特色創意饗宴，誠摯邀請大家農曆年後，一同來該飯店品嘗。