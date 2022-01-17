英國企業高管稱英方在華為內部安插情報人員進行全面檢查，但最終毫無所獲，確認華為沒有對英國國家安全構成任何威脅。大陸外交部發言人趙立堅在答覆媒體就此提問時回應稱，英國這種泛化國家安全概念，打壓中方企業的做法，我們很想聽聽英方要做何解釋。

在大陸外交部例行記者會上有大陸媒體提出問題稱，新加坡前外交官馬凱碩表示，一位英國企業高管稱英方在華為內部安插情報人員進行「全面檢查」，確認華為沒有任何威脅。但幾個月後，英國迫於美國壓力「投降」。截至目前，英國官方沒有對此發表評論。請問中方有何評論？

大陸外交部發言人趙立堅回應說，我也注意到相關報導，和大家一樣，我也想聽一聽英國有關方面作何解釋。

趙立堅表示，我還注意到，英國媒體近期評論稱，英國封殺華為的決定將導致英國的5G建設目標大大推遲。英不管部國務大臣、時任數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗．道登表示，禁用華為設備將使英國5G建設滯後2到3年。英國牛津研究院調查顯示，限制華為這樣的關鍵設備供應商進入英國5G基礎設施建設市場，將導致未來10年英國相關網路部署成本提高9%到29%。

趙立堅強調，英方一些人和勢力出於政治私利趨附某國，泛化國家安全概念，打壓中方特定企業，卻讓本國民眾承擔無緣5G高科技的苦果。這完全是損人不利己。