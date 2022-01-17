針對國民黨文傳會主委凌濤指稱監察院是在蘇治芬立委發文後才對雲林張榮味家族調查，民進黨發言人周江杰今晚表示，監察院已經公開打臉凌濤，說明該案是於去年2月收受陳情，11月立案進行調查，部分媒體暗指監察院利用職權進行政治清算，與事實不符。

周江杰批評凌濤在沒有任何實證下對蘇治芬做出這樣的指控，不僅不負責任，更是誣衊他人名譽。如今監察院已經做出澄清，凌濤不但欠蘇治芬委員，也欠民進黨一個道歉。

至於凌濤將蘇治芬稱為地方派系力量，他說，這是用來轉移外界對於國民黨眾多地方家族派系引人側目的結構，更顯露堂堂國民黨文傳會主委企圖扭曲台灣民主發展歷史的卑劣手段。

周江杰指出，蘇治芬的父親蘇東啟與過去是在國民黨威權統治時代受到國民黨迫害的受難者，他們的家屬與後代子孫也才因而投身台灣民主運動，對抗國民黨威權統治，這都是不容國民黨扭曲的史實。如今國民黨竟然試圖把這樣的史實扭曲成比擬國民黨眾多掌握地方政經勢力的家族派系，顯然是去脈絡的污衊行為，不但令人遺憾，更是對台灣民主發展的踐踏。

再者，他說，凌濤以片面文字遊戲企圖形塑蘇治芬在雲林縣長任內數次捲入弊案，更說「上網隨手一搜就有洋洋灑灑的醜聞清單」，但這些國民黨口中的弊案，法院早就三審定讞無罪，還給蘇治芬清白與公道，任何剛學習搜尋引擎的人都可查詢到。

周江杰表示，反觀國民黨想要護航的雲林張家，其家族成員涉及的司法案件，遭法院判決定罪，這才是隨便上網就能查到的「事實」。「難道堂堂國民黨文傳會連搜尋引擎都搜尋不到嗎？難道凌濤主委連三審無罪定讞的意義都不懂嗎？」

他呼籲國民黨文傳會，不必藉由發新聞稿來刷存在感，更重要的是這些遭到外界質疑的公共議題是否真的有違規情事之存在，這才是不分朝野都應該尊重司法並期待儘速釐清的部分，勿枉勿縱才是面對這些爭議事件最健康且正確的態度。