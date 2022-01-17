特斯拉為了主導上游供應鏈並降低對中國石墨的依賴，近日與澳洲能源業者Syrah Resources簽約，由Syrah在全球最大石墨生產國莫三比克的礦場供應石墨，成為電動車產業第一家直接簽約從鋰電池原料掌握供應鏈的公司。

根據合約，Syrah位於路易斯安那州的石墨加工廠自2025年起，每年80％的產量都將供應給特斯拉電池廠。Syrah在莫三比克的礦場每年生產35萬公噸片狀石墨，是全球最大石墨礦場之一。路易斯安那州石墨加工廠年產量約8千公噸。

英國電池原物料研究機構Benchmark Mineral Inltelligence主管摩爾斯（Simon Moores）認為，特斯拉與Syrah簽約是為了提高自家電池產能，減少向中國採購石墨。

摩爾斯表示：「特斯拉從供應鏈最上層來解決地緣政治問題，因為美國希望提高國內鋰電池產能。特斯拉與Syrah簽約能讓特斯拉不靠中國，獨立採購石墨。」