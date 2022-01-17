外界傳言執政黨將在農曆年後開放日本福島食品進口，中華人權協會今（17）日表示，日本政府的態度是「以鄰為壑」，臺灣各政黨均應以人民健康做最上位的考量，切莫屈從日本政治壓力，做出讓民眾健康受害的決策！

中華人權協會表示，日本福島第一核電廠事故後，輻射污染問題一直未獲有效改善，日本政府的態度更是「以鄰為壑」，決定自西元2023年起，將核廢水稀釋排入海中，此舉已引發國際非議，特別是福島核污水比一般核電廠的排水含有輻射更強、種類更多的放射性物質，將對地球生態及人類健康帶來極為嚴重的浩劫，此從近日在福島海域所捕撈的漁獲，均驗出含有過量的放射性物質可見一斑；又觀諸日本政府處理核能污染的方式，亦可看出其並未將周邊國家的安全利益，列入優先考量，是以，臺灣絕不能輕率信賴日本官方對福島食品的安全保證。

中華人權協會直言，目前沒有任何權威的科學實證與研究，得以背書並完全排除日本福島食品的核污染風險，臺灣政府及各政黨均應以臺灣人民健康做最上位的考量，若有安全疑慮，就應堅持禁止輸入臺灣，這不僅是對民眾健康負責，更可做為政府主張核電危害的首選教材，深信透過福島核食的議題，可讓民眾進一步明白核電的高危險性，因此，政府立場絕不可自相矛盾，一方面反對核能發電，另方面又告知民眾可以食用核電污染區的食品。

中華人權協會強調，政府將「核食」改成「福食」(輻射食品？)，不過是「掩耳盜鈴」，無法改變核污食品對民眾健康的威脅性，徒讓臺灣淪為福食(輻射食品)的回收桶。本會籲請總統「挺直腰桿」，守住臺灣的權益，為人民健康把關，並請總統傾聽民意，充分與民間溝通並尊重人民的意願，切莫屈從日本政治壓力，做出讓民眾健康受害的決策！