全面調查惡質網美的性交易過程！不要再抹黑我炒新聞了！【好棒Bump】

台灣AV導演圤智雨日前爆料許多網美有從事性交易，Youtuber「好棒Bump」先前也拍影片揭露許多網美參與「包養網」，但事後Bump卻收到1名網美提告，該網美稱沒有從事性交易，說該網站是盜用照，但Bump根據消息已確定對方從事賣淫，他因此用他人名義2次約對方開房，2次皆成功，該網美甚至說每月包養100萬與她月薪差不多，金額至200萬她才說不錯。

好棒Bump曾拍影片揭露許多網美會透過「包養網」接觸客戶從事包養、性交易，不過事後有多名網美指稱該網站上的照片是盜用，其中1名網美甚至提告Bump，Bump直言「就是想勒索跟我拿錢」，他更嚴正指出該名女子確實有做性交易，之後他透過另名男姓友人向該女子提出性交易，並將過程記錄下來。

「好棒Bump」先前揭露許多網美參與「包養網」，但他卻收到1名網美對他提告，該網美稱沒有從事性交易，但Bump已確定對方從事賣淫，因此拍影片實測約對方開房。（翻攝自Youtube頻道「好棒Bump」影片畫面）

「好棒Bump」先前揭露許多網美參與「包養網」，但他卻收到1名網美對他提告，該網美稱沒有從事性交易，但Bump已確定對方從事賣淫，因此拍影片實測約對方開房。（翻攝自Youtube頻道「好棒Bump」影片畫面）

影片中Bump匯出6萬給該網美的經紀人，當天由男姓友人先與對方約會，之後再去晶華酒店開房間，友人會全程偷錄音、錄影，之後房間內的對話影片一部分曝光，該網美坦承有在包養網發文，但否認「在裡面上班」，她稱「我要顧我的形象」，說私下包養可以，該友人因此開始向網美提出包養，先開價50萬，網美拒絕說「我1個月賺的也不只50萬」，接著至100萬，網美則說她1個月就差不多賺這樣，最後金額開至200萬，女子則說「是很好，但我不想要閒閒沒事做」。

此事後Bump再次用友人名義，並以「非透過經紀人」方式邀約該網美，對方開出金額僅4萬，匯款截圖上也有該網美本名，事後友人結束邀約後，Bump則當面在酒店門口與該網美對質；Bump事後強調並非想傷害該網美，只是對方已經提告，他為了澄清必須證實對方真的從事賣淫，並蒐集相關證據。