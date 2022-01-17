為延續去年年營收創下十八年來的歷史新高紀錄，今(17)日臺鹽公司董事長吳容輝，親自帶領該公司總經理陳世輝、副總經理李杰翰等重要幹部多人，前往台南聞名遐邇的六合境大埔福德祠參拜答謝，同時，更勉勵全體同仁再接再厲，今(2022)年勇於挑戰轉型，再創業績高峰！法人預估，由於去年前三季稅後每股盈餘(EPS )已達1.54元，全年獲利有實力站上EPS2元大關。

臺鹽去(2021)年12月合併營收5.48億元，比前年同期增加1.67億元；第四季合併營收11.95億元，全年度合併營收40.96億元，創下2003年公司上市以來歷年新高，這也是近十八年來，年營收最亮麗的一個年度。

臺鹽去年全年合併營收站上40億元大關，去第一季稅後每股盈餘(EPS)0.51年、第二季EPS 0.53元、第三季EPS0.50元；換言之，去年前三季累計EPS1.54元。據法人估計，全年業績可望叩關成功EPS2元以上。

在新冠肺炎影響下，臺鹽業績仍逆勢成長，創此佳績；董事長吳容輝表示，臺鹽在疫情時代持續轉型，深耕鹽水與生技本業的同時，積極拓展綠能產業，並整合虛實通路健全服務網絡，累積成長動能，期望在2022年發揮轉型優勢，打造永續企業，再造亮眼業績！