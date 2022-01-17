隨著最新一波疫情爆發，加上通膨壓力不斷加劇，美國今年首季與全年經濟成長前景已經漸趨黯淡。經濟學家除了下修美國首季與今年全年成長預估，並還調高聯準會（Fed）今年升息次數。

根據華爾街日報本月對經濟學家的調查顯示，受訪者將美國首季經濟成長估值大砍逾1個百分點，從去年10月調查的4.2％下修到3％。

另外在高通膨、供應鏈緊縮與Omicron變異株快速蔓延的三重利空衝擊，受訪者也調降美國今年全年成長估值，從10月的3.6％降至3.3％。受訪者並預測去年經濟成長率為5.2％。

經濟學家指出，由於高傳染力的Omicron在全美掀起新一波疫情，恐令消費者支出再度受到侵蝕，另外請病假的員工人數增加，也令缺工與供應鏈受阻問題更加惡化。

在此同時，Fed則面臨企業與消費者要求抑制通膨的沉重壓力。美國通膨率近來已升抵到近40年的最高水平。

美國銀行前首席經濟學家瑞瑟（Lynn Reaser）指出：「關於通膨預期是否開始深植於企業、消費者與勞工心中，美國經濟目前正處於重要的轉折點。」

現今疫情引發的缺工問題預料在未來數月將推升薪資大幅上漲。受訪的學者預測今年6月平均時薪將年增4.9％。

至於到今年底，薪資通膨雖然可放緩到4.5％的年增幅，不過經濟學家認為未來兩年薪資增幅仍約在4％左右。

然而通膨循環上升將迫使Fed必須採取更積極的升息行動。美國在2020年初剛爆發疫情之際，由於經濟大幅受創，Fed為了提振經濟，曾將短期利率降至近零水準，並還啟動購債措施將長期利率維持在低點。

但在美國經濟逐漸走出疫情陰影與通膨不斷攀高之際，華爾街日報調查指出，將近三分之二受訪者預期Fed將在3月15到16日決策會議上開始升息，並到年底持續調高利率。其中有超過半數認為Fed今年將有3次升息，另外將近三分之一更預測升息次數將超過3次。