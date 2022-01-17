桃機群聚事件使疫情擴散，各大行庫除了已提出多項防疫措施之外，據悉，財政部日前已特別提醒各大行庫：「不要引發民眾不必要的恐慌！」因此使得多數行庫在對外宣布各項防疫措施時，態度也相對保守低調。

據了解，財政部之所以出面特別提醒各大行庫，主要是希望各大行庫在執行防疫措施時，除非是已經立即需要採行的措施，否則倘若是預先準備，但還不到要啟動的時機，最好就「多做少說」，以免引起民眾不必要的恐慌。

公股金融圈人士也指出，財政部的顧慮有其道理，金融業所採取的各項措施，其實也會引發民眾對於疫情發展的「預期心理」，但實際上情況未必會這麼嚴重，尤其是防疫指揮中心現在已積極開發，並且鼓勵國人施打第三劑疫苗，加上Omicron雖然擴散力強，但由於國人已有施打二劑疫苗，使得染疫致死率大幅降低，因此情況其實並不像去年一開始缺乏疫苗時那麼危急，因此才希望公股銀行該作的防疫準備或措施當然要作，但在表達的時候卻「不宜高調，應低調一些！」以免更引發民眾的憂慮。

此外，在公股銀行的居家辦公方面，目前之所以幾乎所有的公股銀行，都尚未採取分行的居家辦公，主要也是因應民眾在年節之前的需要；因為去年的經驗，已使多家行庫體認到，居家辦公其實並沒有使銀行員的業務比較輕省，反而會引發行員之間「勞役不均」的爭議，例如，未居家辦公的行員，工作負擔反而加重，尤其是分行臨櫃人員，這也使得各大行庫今年在居家辦公，或是異地分流辦公等，思慮更加謹慎，也因此相對於民營金融業爭相宣布各種超前布署，公股金融業現在則顯得格外低調。