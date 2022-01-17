2022高雄市長選戰藍營將有強力人選？國民黨台北市議員羅智強16日宣布，要和前文傳會副主委鄭照新徒步400公里，為四大公投謝票。資深媒體人黃暐瀚對此表示，羅智強就是用這樣苦行的方式，感動很多台灣人。而17日被問及羅智強是否真會去選高雄市長，黃暐瀚表示，他會選高雄市長，且應該有10%的票數，因為他「監督民進黨，打死不退」。

台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

黃暐瀚16日在政論節目「新聞大白話」上表示，羅智強期望用苦行的方式，來感動台灣的民眾，他必須說，很多台灣人民的確也被羅智強行為所感動，如四大公投結果雖然是「不同意」大於「同意」，但同意的票數也都有3百多萬，這些同意票中，一定也有感於羅智強「夜宿凱道」的努力而願意出來投票，只是沒法多於支持民進黨的力量。

而黃暐瀚17日上「宅神」朱學恒臉書直播，談及羅智強是否可能參選高雄市長一事，朱學恒問黃暐瀚「羅智強現在能做什麼？因為現在看起來國民黨沒幾個能打的」，黃暐瀚表示「他現在要從基隆走到台北，再從基隆走到高雄，然後宣布參選高雄市長，能做什麼？」

朱學恒追問，「羅智強真的要選高雄市長？那他會有10%的得票數嗎？」黃暐瀚回答「對啊！他會有10%的啦，怎麼會沒有10%？你也太小看國民黨了。而且他的精神就是監督民進黨，打死不退」。