全球智慧型手機市場預料在2022年跨入以4奈米為主流的製程節點，台灣IC設計大廠聯發科去年搶先推出天璣9000，採用台積電4奈米製程，並在與高通推出、採用三星4奈米製程的Snapdragon 8 Gen 1比較，天璣9000在功耗、CPU跑分擁有優異表現，但傳出三星4奈米製程的Exynos 2200表現遠差於預期。最新跑分指出，Exynos 2200有著不同於先前爆料的表現。

上周知名推特爆料大神Ice Universe指出，搭載 Exynos 2200的Galaxy S22在測試當中，GPU 性能輸給Mali GPU 的天機 9000，也贏不了Snapdragon 8 Gen 1 跟蘋果A15晶片。三星原本要去年底發表Exynos 2200、採用三星4奈米製程，並搶先搭載在最新旗艦機Galaxy S22系列，這次在GPU還採用AMD RDNA 2 架構，來與高通、蘋果處理器一較高下。但後來傳出RDNA 2 架構頻率太高，導致手機發熱嚴重，導致發表日程不斷延後，目前甚至傳出將無法搭載在Galaxy S22系列。

GeekBench網站出現Exynos 2200最新跑分成績，這次單核分數為1019分、多核 3513分，Snapdragon 8 Gen 1單核則是1228分、多核 3306分，Exynos 2200在單核表現遜於Snapdragon 8 Gen 1，多核則是勝出。

若以先前比較來看，天璣 9000與Snapdragon 8 Gen 1比較下，天璣 9000單核跑分勝出，甚至在單核、多核功耗表現都優於Snapdragon 8 Gen 1。GFXBench Aztec Ruin測試GPU，天璣 9000 獲得 100 分，Snapdragon 8 Gen 1 以 115 分小勝，但天璣 9000平均功耗 8.2W ，勝過 Snapdragon 8 Gen 1 的 11.2 W。

聯發科也在去年12月中旬天璣 9000公布官方跑分成績，在GeekBench 5 得到單核 1,273 分、多核 4,324 分的表現，更勝於Snapdragon 8 Gen 1 。

至於這次三星測試跑分，爆料者指出，這是在沒有開啟 Cortex-X2 超大核情況下得出結果，並解釋同為ARM V9 架構，為何會有如此差異。先前Exynos 2200 的跑分表現，單核僅691分、多核3167分，但由於是工程機，導致跑分看起來落後Snapdragon 8 Gen 1、天璣9000。不過，天璣9000目前也還沒有終端產品搭載，所以目前市面上的跑分也是以工程機為主體，主要表現還是要等到實機搭載調校後才能得知。