交通部長王國材參訪高雄科技大學(交通部提供／簡立欣台北傳真)

交通部長王國材今（17）日到高雄視察鐵道技術研究及驗證中心，並參訪國立高雄科技大學鐵道技術中心。他除了指示鐵道局依計劃準備鐵研中心營運，也感謝高科大致力研發鐵道檢測系統，提升台鐵安全維護作業，未來將與相關單位一起努力，共同強化台鐵安全改革。

鐵道技術研究及驗證中心位於高雄燕巢，屬交通部捐助成立的財團法人，目標是成為國家級鐵道技術專責機構。場區工程自2019年5月動工，行政大樓已竣工，研發實驗室及檢測設備今年第3季陸續完工，將可提供號誌及車輛次系統的研發及檢測驗證。

王國材指示鐵道局加速完成實驗室建築及儀器設備各項工程，以順利交由財團法人經營團隊提供鐵道產業研發檢測技術服務，提升國產化自主技術及產業發展。

另台鐵局去年7月與高科大簽訂MOU，加強研發鐵道技術。除了該校教授張簡嘉壬研發鋼軌快篩系統、暫時速限控制（TSR）、電子瞭望員，應用於台鐵現行安全維護作業；另鐵研中心負責的3項事項其一就是「ATP設備（車載與地上）優化改善」。台鐵局結合學研單位建立SOP標準作業程序、加速老舊設備更新、提升ATP維修技術教育訓練及維修妥善率，將有助於降低車載ATP故障情形。另高科大針對地上ATP設備也會硏發監控系統。

第2項是「鋼軌裂縫快篩系統」，台鐵局高雄工務段與高科大去年9月底完成研發，工程維修車裝設此系統後，即以鋼軌接縫模擬鋼軌裂縫於新左營至後庄間試辦，去年底已擴大辦理，俟測試成效將擴大至全線使用，以輔助提升鋼軌裂縫巡查效率。

最後是「軌道臨時速度限制系統（TSR）」，台鐵局也與高科大鐵道技術中心合作研發，並規劃於北迴線K51試辦，去年底開工後，預計今年4月底前完成。這套系統透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過 TSR 發出信號，使接近列車自動停止或降速，提升軌道安全。

王國材強調，台鐵車種過多、車齡老舊，除了加速車輛汰舊換新、簡化車種，也將加強維修頻率。高科大的研發成果正可運用於台鐵實務操作上，他期許鐵研中心未來結合高雄科技大學、高鐵燕巢總機廠、橋頭科學園區及其他產學研等各界周邊技術能量，引領鐵道產業技術向上發展。